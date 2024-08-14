По словам вице-премьера Сербии Александра Вулина, доверие к президенту России в Западной Европе и даже ФРГ вызвано тем, что в нем европейцы видят близкие им традиционные ценности, которые популярны в России. Об этом в среду, 14 августа, сообщил РИА Новости.

Вулин считает, что миллионы немцев живут в обществе без Бога, нации и семьи, поэтому идеалы россиян им очень близки, этого не хватает в Европе.

«Популярность президента Путина и России в Западной Европе объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских, никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после. Но они видят в РФ ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», — заявил вице-премьер Сербии.

Также Александр Вулин рассказал, что настроения в Европе сейчас напоминают то, что происходило там перед Первой мировой, потому что там распространилась очередная нетерпимость, в данный момент — русофобия.

Ранее сообщалось о том, что «Газпром» осуществляет максимальную посильную передачу газа Европе через Ураину на «Судже» в Курсокрй области. Сейчас транзит повышен до объема 42,4 миллиона кубических метров в сутки.