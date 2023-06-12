Путин уверен в том, что удары ВСУ по жилым районам бессмысленны с точки зрения военных действий

Лидер Российского государства заявил, что Вооруженные силы Украины действуют нелогично, нанося при этом удары по районам, в которых живет мирное население. Об этом сообщает RT

Боевые действия украинских военных названы Владимиром Путиным абсолютно лишенными смысла. Он задается риторическим вопросом «зачем противник бьет по жилым районам?», и тут же отвечает, что в этом есть только одна логика – «нулевая». При этом страдают исключительно объекты гуманитарного характера, но никак не военного.

Россией была потребована официальная оценка со стороны участвующих в СВО государств и структур организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) касательно систематических прицельных обстрелов, что потерпели густонаселенные жилые районы от Вооруженных сил Украины.