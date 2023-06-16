Путин: в России запустят новый форум о современных технологиях

Общество

Фото: [©Алексей Куденко/Михаил Корытов/РИА Новости]

Во время ПМЭФ-2023 президент анонсировал новую площадку, посвященную новым технологиям. Об этом сообщило РИА Новости.

Уже с 2023 года в стране появится новая площадка - Форум будущих технологий. Планируется, что он станет такой же ежегодной платформой, где будут обсуждаться новые технологии. Компании, регионы и разработчики уже в июле смогут представить свои разработки, обменяться знаниями и опытом с коллегами, а также почерпнуть новые идеи.

Владимир Путин лично пригласил всех участников ПМЭФ-2023 принять участие в Форуме будущих технологий.

Актуально