Путин: внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков
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Российский президент отметил, что активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в науку и медицину помогут когда-нибудь отказаться от антибиотиков.
Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту, отметил важность разработок с применением ИИ. Глава государства считает, что особенно важно внедрять современные умные технологии в фармацевтику, медицину и науку в целом. По словам Путина, это могло бы позволить человеку обходиться без антибиотиков.
«Хотя, наверное, пока без этого не обойтись, но в этом направлении вполне с помощью искусственного интеллекта можно двигаться», — сказал президент.
Также президент отметил уверенное развитие технологий с применением искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил внедрить новые меры борьбы с манипулированием финансовыми рынками.