Путин: внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков

Российский президент отметил, что активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в науку и медицину помогут когда-нибудь отказаться от антибиотиков.

Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту, отметил важность разработок с применением ИИ. Глава государства считает, что особенно важно внедрять современные умные технологии в фармацевтику, медицину и науку в целом. По словам Путина, это могло бы позволить человеку обходиться без антибиотиков.

«Хотя, наверное, пока без этого не обойтись, но в этом направлении вполне с помощью искусственного интеллекта можно двигаться», — сказал президент.

Также президент отметил уверенное развитие технологий с применением искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил внедрить новые меры борьбы с манипулированием финансовыми рынками.