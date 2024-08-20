Владимир Путин опустился на колени перед мемориалом в Беслане

Президент России прибыл в Беслан и посетил школу № 1, в которой с 1–3 сентября 2004 года террористы удерживали заложников. Сейчас место трагедии превратили в мемориальный комплекс «Город ангелов». Владимир Путин возложил цветы к «Дереву скорби» и встал на колени в память о погибших. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил ТАСС.

Во время теракта погибли 334 человека. Президент впервые посетил это место.

Во время праздничной линейки 1 сентября 2004 года 32 террориста захватили школу № 1 в Беслане. Боевики удерживали заложников в спортзале трое суток без еды и воды. В трагедии пострадали 810 человек, погибли 10 сотрудников спецназа, два специалиста МЧС и 15 милиционеров.

Ранее сообщалось о том, что российский президент Владимир Путин оказался в числе самых упоминаемых персон американскими СМИ в 2024 году. Его имя фигурировало в журналистских материалах 16,3 тыс. раз.