Путин выразил благодарность Лукашенко за успешные переговоры с Пригожиным

Сегодня ЧВК «Вагнер» попыталась устроить вооруженный мятеж, из-за чего в инфополе поднялась настоящая паника. СМИ оперативно делились происходящими событиями, одно из которых стало завершением данной ситуации.

Речь идет о переговорах президента Беларуси Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, лидером ЧВК «Вагнер». В итоге удалось прийти к общему решению, которое удовлетворит обе стороны.

В 9 часов вечера 24 июня Владимир Путин был проинформирован о том, как разрешился данный вопрос. Лукашенко сообщил о договоренности, за что его отблагодарил российский лидер.

Напомним, что переговоры с Пригожиным велись целый день, и он решил отозвать вагнерских бойцов. За это время ни один человек не пострадал.