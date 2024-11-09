Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом в Кветте

Президент РФ Владимир Путин отправил руководству Пакистана телеграмму, в которой выразил свои соболезнования с гибелью простых людей во время террористического акта на станции Кветта. Текст этого послания появился на официальном сайте Кремля.

Адресатами путинской телеграммы стали президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр этой страны Шахбаз Шариф.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта на железнодорожном вокзале города Кветта», — указал российский лидер.

Путин добавил, что Россия осуждает это варварское преступление, во время которого погибли дети и женщины. Он также выразил надежду, что его организаторы будут наказаны.

Теракт на железнодорожном вокзале города Кветт произошел незадолго до отправления поезда. Подрыв совершили возле кассы. Благодаря этому погибли как минимум 24 человека, еще 46 человек получили ранения.