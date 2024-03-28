Путин выразил тревогу из-за лозунгов о том, что Россия только для русских

Высказывания ура-патриотов по типу: «Россия только для русских» вызывают тревогу, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с отечественными летчиками в Тверской области. Его слова передает информационное агентство ТАСС .

Президент подчеркнул, что подобные люди есть везде и во всех обществах, но чувство тревоги от таких заявлений у него возникает. Он напомнил, что на территории РФ проживают миллионы представителей порядка 190 национальностей. По словам Путина, если такие патриоты приступят к реализации подобных деструктивных мыслей, то страна развалится, и главным пострадавшим будет именно русский народ.

Он также подчеркнул важность отношения к таким составляющим «по-взрослому». Путин призвал людей думать перед произношением определенных слов и фраз, и помнить о том, что у всех россиян большая и единая Родина.