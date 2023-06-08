«Путин» вышел на сцену с победной речью, над которой посмеялся весь зал

Зрители не ожидали, что на сцене окажется президент. Как только он произнес речь, зал разразился хохотом, о чем сообщает издание «Утро.ру»

В среду состоялось награждение победителей Национальной премии интернет-контента. Одна из наград досталась передаче "Москва. Кремль. Путин". Ожидалось, что на сцену поднимется Павел Зарубин, но вместо него вышел «президент».

После слов ведущего, которым был Сергей Карякин, появился Дмитрий Грачев. Пародии на Владимира Путина принесли ему значительную популярность. Актер Comedy произнес речь с наградой в руках. Эффект неожиданности вызвал волну смеха в зале.

Как сказал Грачев, он первый раз что-то получает. Мужчина поблагодарил ИРИ за предоставляемые возможности.