Путин высказался против вмешательства чужих шаблонов образования
Фото: [©Гавриил Григоров/РИА Новости]
Глава страны поддерживает самобытность каждого народа и считает недопустимым навязывание чужого опыта другому государству. Об этом сообщает «Газета.ру»
Участники первого международного форума министров образования получили видеообращение от президента Российской Федерации Владимира Путина. В нем глава государства высказал свое мнение касательно попыток навязать чужие шаблоны воспитания и образования другой культуре.
Одновременно с этим Россия не отказывается от сотрудничества с суверенными государствами в сфере образования. Страна не против открыто делиться собственным опытом в реализации подобных практик.
Также Путин заявил, что Кремлем поддерживается право любого народа на самобытность и сохранение традиций.