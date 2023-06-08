Путин высказался против вмешательства чужих шаблонов образования

Глава страны поддерживает самобытность каждого народа и считает недопустимым навязывание чужого опыта другому государству. Об этом сообщает «Газета.ру»

Участники первого международного форума министров образования получили видеообращение от президента Российской Федерации Владимира Путина. В нем глава государства высказал свое мнение касательно попыток навязать чужие шаблоны воспитания и образования другой культуре.

Одновременно с этим Россия не отказывается от сотрудничества с суверенными государствами в сфере образования. Страна не против открыто делиться собственным опытом в реализации подобных практик.

Также Путин заявил, что Кремлем поддерживается право любого народа на самобытность и сохранение традиций.