Путин выступил против отстранения израильтян от спортивных состязаний

Все подобные призывы, по мнению российского лидера, в корне противоречат олимпийским принципам.

Президент РФ во время прямой линии напомнил, что спорт должен стоять вне политики. Он должен объединять разные нации и страны.

«У нас принято не считать деньги в чужом кармане, так же и здесь: некорректно показывать на других. Спортсмены здесь при чем?» - задал вопрос Владимир Путин.

Он считает, что израильтяне, как и другие спортсмены, должны участвовать в различных соревнованиях без всяких преград и препятствий.