Путин заявил, что атака ВСУ Белгородской области произведена с целью отвлечения сил с других направлений

Российский лидер считает, что у Киева есть критические направления, с которых Вооруженным силам Украины нужно перевести внимание и силы ВС РФ. Поэтому украинские бойцы нанесли удары по одной из территорий России, о чем пишет RT

Эти слова Владимира Путина прозвучали в ходе встречи с военкорами. Журналисты задали вопрос президенту, касающийся атак Белгородской области. Путин уверен, что подобные действия вызваны желанием отвлечь Вооруженные силы России с более важных и критических направлений для наступления со стороны ВСУ.

Также политик отметил, что Россия нуждается в укреплении границ. Как он подчеркнул, этот процесс на данный момент продвигается довольно быстро. Ранее в издании публиковались фото того, какие последствия нанесли удары ВСУ по Белгородской области.