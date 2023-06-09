Путин заявил, что экономические отношения между Белоруссией и Россией развиваются довольно неплохо

Развитие экономических отношений Республики Белоруссии и Российской Федерации Владимир Путин назвал необычайно хорошим, что не может его не радовать. Об этом сообщает RT

Российский лидер провел неформальную встречу с Александром Лукашенко, белорусским президентом. В ходе нее оба политика пришли к выводу, что отношения в плане экономики между двумя странами развиваются гармонично и с хорошими темпами, чему безусловно рад президент РФ.

Нужный оборот принимает структура обоюдных экономических отношений, взаимодействие между двумя странами становится качественнее. Сочи стал городом, в котором Путин и Лукашенко начали проведение своей неформальной встречи, в ходе которой обсуждались важные вопросы.