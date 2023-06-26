Путин заявил, что кадровый потенциал играет большую роль в укреплении безопасности страны

Недавно российский лидер принял участие в форуме «Инженеры будущего». Там он выступил со своей точкой зрения, которой поделилось издание «ПолитЭксперт»

В ходе своего выступления на форуме «Инженеры будущего» текущего года, президент России, Владимир Путин, подчеркнул, что кадровый потенциал государства играет огромную роль в укреплении безопасности, экономического и технологического суверенитета страны.

Ранее Путин заявлял, что развитие и модернизация промышленности остаются приоритетными целями Москвы. В целом, укрепление кадрового потенциала является одним из ключевых элементов стратегии России по достижению экономической безопасности.

Также, по словам Владимира Путина, благодаря кадровому потенциалу развивается отечественная индустрия и наращиваются ее конкурентные способности.