По словам российского лидера Владимира Путина, наше государство и его столица, – город Москва, продолжают развиваться, несмотря на множество вызовов. Об этом сообщает сайт aif.ru .

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает идти вперед и реализовывать свои планы, несмотря на возникающие сложности. Москва успешно справляется с вызовами, не отказываясь от проведения масштабных программ развития.

Так, например, вместе с мэром столицы, президент страны открыл МЦД-4 Калужско-Нижегородский, который стал самым протяженным диаметром в Москве.

Этот проект является значимым вкладом в развитие московской транспортной системы. Он обеспечивает горожанам и гостям столицы быстрые и удобные пути передвижения.

Президент выразил уверенность в том, что Россия продолжит реализацию своих планов, несмотря на современные вызовы и сложности.