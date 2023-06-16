Путин заявил, что России не страшна конкуренция с зарубежными компаниями

На данный момент идет пленарное заседание ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум). В ходе него российский лидер сообщил, что страна не страшится конкуренции с компаниями из-за рубежа. Об этом сообщает RT

Издание ведет прямую трансляцию. Также Путин отметил, что при их возвращении Россия обратит внимание на поведение и учтет особенности некоторых партнеров для себя в будущем.

При этом Россия открыта для возвращения и не закрывает двери для тех, кто все же решит вернуться на рынок России. Для них создадутся все нужные условия для возобновления работы.

По заявлению президента, у страны есть особое конкурентное преимущество, которое заключается в устойчивости макроэкономической ситуации.