Как заявил российский лидер, страна сейчас готова допустить отказ со своей стороны от продолжения участия в зерновой сделке. Эти слова прозвучали на встрече с военкорами, о чем сообщает ФАН

Гуманитарный коридор в данный момент активно используется Вооруженными силами Украины в целях атаки беспилотниками территории Российской Федерации. Однако Путин также отметил, что если Москва все же откажется от зерновой сделки, то она способна осуществить поставки необходимого объема зерна в беднейшие страны.

До этого Дмитрий Песков, будучи официальным представителем Кремля, заявил, что подрыв аммиакопровода между Одессой и Тольятти возможно скажется на том, чтобы задуматься о продлении договора по зерновой поставке.