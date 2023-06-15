Путин заявил, что российско-алжирские отношения очень значимы для Москвы

Недавно прошла встреча алжирского лидера Абдельмаджида Теббуна с президентом Российской Федерации, Владимиром Путиным. В ходе нее удалось прийти к тому, что отношения между Алжиром и Россией довольно важны для Москвы. Об этом сообщает сайт aif.ru

Согласно информации, что предоставлена пресс-службой Кремля, президенты обоих государств задумываются об их сотрудничестве в различных отраслях. А также при обсуждении была затронута международная повестка дня, включая ситуации, связанные с Ближним Востоком и Северной Африкой.

Нарастить связи двух государств позволит принятие декларации о сотрудничестве. На ближайшем саммите Африки с Россией последняя была бы рада видеть политического лидера Алжира в городе Санкт-Петербург. Как подчеркнул Путин, стабильность мирового энергетического рынка будет обеспечена благодаря многостороннему усилию стран.