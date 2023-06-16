Путин заявил, что со следующего года МРОТ вырастет на 18,5 процентов

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%, заявил Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ.

В послании Федеральному собранию президент предложил дополнительно проиндексировать МРОТ на 10%. Таким образом, он вырастет в общем на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Путин отметил, что Россия продолжает успешно бороться с бедностью. За минувший год из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек. Президент призвал поддерживать эту тенденцию.

Безработица в России достигла рекордно низких 3,3%. Но при этом Путин указал чиновникам на то, что в некоторых регионах этот показатель остается достаточно высоким.