Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , это делалось для того, чтоб сдержать развитие Российской Федерации. По словам президента, тут не обошлось без потакания нацистской идеологии.

Российский лидер, Владимир Путин, считает, что против страны на данный момент ведется гибридная война. А Украинское государство несколько лет накачивалось оружием. Все для того, чтоб нанести удар по безопасности Российской Федерации.

Однако, несмотря на антироссийские санкции, страна продолжит противостоять провокационным действиям и давлению со стороны враждебных сил. Напомним, что ранее, весной 2022 года, Украина и Россия уже собирались заключить соглашение на урегулирование конфликта, но западные страны помешали этому. Сейчас же содержание договора потеряло свою актуальность.