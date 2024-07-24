Путин заявил, что жители Донбасса должны жить комфортно уже сейчас

Это, по словам Президента, необходимо для того, чтобы люди четко видели дальнейшие перспективы для себя и своих детей.

Напомним, что новые регионы вошли в состав России осенью 2022-го года. С того момента территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей постепенно благоустраиваются.

В любом случае, уровень жизни местного населения все еще можно улучшить. Ведь люди имеют право на комфортные условия для работы и воспитания детей. Так, например, первостепенно важно в кратчайшие сроки отремонтировать и построить новые дома, а также восстановить транспортные и другие социальные объекты.

Именно такие задачи прямо сейчас стоят перед правительством новых регионов и Россией в целом. Вся страна поддерживает Донбасс, как отметил Владимир Владимирович Путин.