Путин заявил о необходимости яркого и торжественного празднования 80-летия Победы

Напомним, что 80-летие со дня Победы в ВОВ (Великая Отечественная война) состоится 9 мая в 2025 году – уже через несколько лет. Мнением Владимира Путина об этой дате поделились в RT .

Недавно российский лидер, президент Владимир Путин, сделал новое заявление. В нем он отметил, что празднование 80-летия Победы должно стать особенным. Такая круглая дата, юбилей, вызывает ни с чем не сравнимые чувства о незабываемых годах в истории нашей страны.

Именно поэтому важно выразить свое уважение к тем, кто сражался за Победу в Великой Отечественной войне. Сейчас сделать это можно ярко, «торжественно». Также, по словам Путина, на данный момент стоит главная задача, которая заключается в наполнении всех мероприятий глубоким содержанием.