Путин заявил о необходимости развития водных пассажирских перевозок

В России необходимо развивать водный пассажирский транспорт, а также формировать соответствующую транспортную сеть. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, пишет РИА Новости .

Во время совещания, на котором поднимались вопросы развития водно-транспортной сети страны, президент обратил внимание на важность обеспечения условий для развития в данном направлении.

По словам Путина, для формирования транспортной сети нужно избавиться от лимитирующих и узких участков глубоководной системы европейской части страны.