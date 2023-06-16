Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения расходов на оборону для обеспечения безопасности страны.

Это заявление было сделано в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сегодня, 16 июня.

Путин подчеркнул, что Россия обязана обеспечивать надежную защиту своей территории и граждан, а для этого необходимо увеличивать финансирование в области обороны. Он подчеркнул, что современные вызовы и угрозы требуют постоянного развития и модернизации военных сил, а также современного вооружения и техники.

Военные эксперты отмечают, что в последние годы Россия активно работает над укреплением своей обороноспособности и созданием новых оборонных систем.