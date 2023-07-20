Путин заявил о продлении экономических спецмер по ввозу и вывозу сырья

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , ссылаясь на зарубежного аналитика, экономика России в долгосрочной перспективе без проблем сможет выдержать западное давление.

Российский лидер Владимир Путин принял решение о том, что стоит продлить экономические специальные меры плоть до 2025 года. Известно, что они касаются ввоза и вывоза сырья. Появление ограничений было спровоцировано антироссийскими санкциями, с которыми страна столкнулась еще весной прошлого года. Главной целью данных мер является обеспечение безопасности, а также бесперебойной работы промышленности России.

В рамках этого указа властями был приостановлен ввоз более 200 наименований зарубежных товаров. Однако, следует отметить, что запрет не затрагивает продукцию для личного пользования. Документ также устанавливает повышение пошлин на указанные правительством товары.

Важно подчеркнуть, что эти ограничения применяются ко всем странам, за исключением государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии.