Путин заявил о том, что Москва опередила многие мировые столицы

Известно, что сейчас в Москве довольно быстро развивается комфортная и прогрессивная среда для всех жителей города. И, по мнению российского лидера Владимира Путина, она опередила некоторые мировые столицы. Об этом пишет сайт aif.ru .

Президент страны отметил, что в Москве, шаг за шагом, создаются условия не только для работы, но и для досуга, а также творчества. Быстрый темп преобразований ставит перед московскими властями все новые и новые задачи с перспективой на 5 лет вперед.

«Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы», – отметил глава Российской Федерации.

К слову, Путин подчеркнул эффективность выстроенной и выверенной системы взаимодействия между правительством страны и мэрией Москвы, а также – федеральными органами власти. Это позволяет верить в то, что совместная конструктивная работа продолжится и в будущем.