Путин заявил о возможности использования в каршеринге и такси исключительно российских автомобилей

Владимир Путин, глава Российской Федерации, направил поручение российскому правительству рассмотреть вопрос исключения из сферы каршеринга и такси зарубежных марок автомобилей. Об этом сообщает KP.RU

По словам президента, использование только отечественных машин стимулирует спрос на них. Документ, соответствующий данному предложению, опубликовал официальный сайт Кремля.

Согласно ему, следует сделать решение касательно локализации автопроизводства. Должны разработаться и применится определенные требования к машинам, что будут использоваться в целях оказания услуг перевозки и каршеринга. Информация относится к легковым такси.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, назначен Владимиром Путиным как ответственное лицо в данном деле. Он, по требованию главы государства, обязан представить документ к 1 августа текущего года.