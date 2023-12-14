Путин заявил об абсолютной уверенности в своих действиях

Именно это помогает ему успешно идти к поставленным целям.

В ходе прямой линии российский лидер высказался насчет того, что помогает ему самому и другим людям идти к тем целям, которые были ранее намечены. Он, по его утверждению, не обращает «внимания на всякую шелуху».

«Надо все понимать, анализировать, нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь», - указал он.

Владимир Путин добавил, что сам он уверен в своих действиях. Дополнительным условием является большой кругозор, позволяющий еще больше расширить поле зрения.