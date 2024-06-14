Путин обещал наказать Запад за воровство российских активов

Президент РФ Владимир Путин 14 июня выступил на встрече с руководством МИД страны. В ходе брифинга он прокомментировал ситуацию с российскими активами на Западе. Его комментарий передает и нтернет-издание «Ямал-Медиа» .

Заморозка и откровенное присвоение активов РФ на Западе — это воровство. По словам главы государства, США и Европа десятилетиями следовали одной системе, но теперь решили ее разрушить. В то же время именно она обеспечивала их процветание.

«Страны Запада заморозили сейчас российские активы и валютные резервы. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется», — сказал он.

Напомним, страны Запада хотят использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине. Это не только средства физических лиц, но и золотовалютные резервы ЦБ РФ. В Минфине страны отмечали, что были заблокированы резервы на 300 млрд из 640 млрд долларов. Члены G7 и ЕС заморозили порядка $280 млрд, затронув ценные бумаги и финансы. Если прибавить к этому активы частников, попавших под санкции, суммы еще выше.

Пока речи о полной конфискации российских активов не идет. По крайней мере, Евросоюз планирует использовать только полученную от них прибыль. Действия противоречат международным нормам, так как были приняты точечно в каждой стране, поддержавшей санкции. Совбез ООН не вмешался. Похожие меры по активам уже применяли США к Ираку.

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