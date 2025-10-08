Путину подарили сборник «100 анекдотов про Путина

В своем Телеграм-канале журналист Александр Юнашев поделился информацией о самых интересных подарках, которые получал президент Владимир Путин в свой день рождения, который отмечается 7 октября.

Бывший президент Молдавии Владимир Воронин преподнёс Владимиру Путину хрустального крокодила в 2002 году, и этот подарок, по мнению Юнашева, оказался самым пророческим.

«Дело в том, что крокодил из-за своих особенностей строения не способен идти назад», — говорит журналист.

По словам журналиста, самым забавным подарком оказался сборник «100 анекдотов про Путина». А самым практичным и полезным подарком он считает костюм, который получил в 2007 году.

Юнашев утверждает, что Владимиру Путину в качестве подарка преподнесли тигрицу по имени Маша. Когда животное подросло, его перевезли в геленджикский зоопарк.

В 2010 году студенты журфака МГУ преподнесли президенту необычный подарок — «эротический календарь», как сообщает корреспондент. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, в свою очередь, подарил ему пододеяльник с изображением их обоих на фоне Колизея и собора Василия Блаженного.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов преподнес в дар своему российскому коллеге алабая по имени Верный. В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российский президент трактор «Беларус».

Президент России Владимир Путин 7 октября празднует свой 73-й день рождения. Как обычно, в этот день глава государства предпочитает проводить время в кругу близких, об этом ранее сообщил пресс-секретарь Песков.