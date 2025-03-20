Путину подарили сборник стихов от находящихся в зоне СВО костромских бойцов
Фото: [соцсети]
Глава Костромской области Сергей Ситников передал президенту Российской Федерации Владимиру Путину поэтический сборник, созданный военными из Костромы, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС.
Книга стихов создана военными из 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, который президент наградил орденом Кутузова.
Ситников выразил желание от лица полка, его личного состава и командира вручить сборник, в который вошли произведения солдат из Костромы, включая стихотворение самого командира данного воинского подразделения.
В ответ Владимир Путин заявил, что регулярно получает информацию от руководителя Генерального штаба. Он также попросил передать привет военнослужащим и выразил им свою признательность за их службу.
«Спасибо», — поблагодарил российский лидер.
Ранее сообщалось, что президент владимир Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться в зону СВО.