Путину подарили сборник стихов от находящихся в зоне СВО костромских бойцов

Глава Костромской области Сергей Ситников передал президенту Российской Федерации Владимиру Путину поэтический сборник, созданный военными из Костромы, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС .

Книга стихов создана военными из 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, который президент наградил орденом Кутузова.

Ситников выразил желание от лица полка, его личного состава и командира вручить сборник, в который вошли произведения солдат из Костромы, включая стихотворение самого командира данного воинского подразделения.

В ответ Владимир Путин заявил, что регулярно получает информацию от руководителя Генерального штаба. Он также попросил передать привет военнослужащим и выразил им свою признательность за их службу.

«Спасибо», — поблагодарил российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент владимир Путин попросил медика, вынесшую тело мужа с поля боя, не возвращаться в зону СВО.