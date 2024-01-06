ПВО перехватила над Крымом четыре смертоносные украинские ракеты

Боевые расчеты российских средств ПВО нейтрализовали в небе над Крымом четыре авиационные ракеты ВСУ, проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее с крымских пабликах появилась информация о громких хлопках в небе в районе курортного города Саки на западном берегу Крыма.

«Шестого января около 0.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в военном ведомстве.

О каких-либо повреждениях на земле и пострадавших в ходе произошедшего информации не приводится.