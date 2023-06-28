ПВО России удалось отразить удар ракеты на Мелитополь и избежать человеческих жертв
Фото: [unsplash.com]
Согласно данным, поступившим от оперативных служб Запорожской области, Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар в среду 28 июня. Об этом пишет KP.RU
Противовоздушная оборона Российской Федерации в полночь успешно отразила удар украинских ракет по городу Мелитополь Запорожской области, о чем сообщили местные оперативные службы. Там уточнили, что было около полпервого ночи, когда «укронацисты» решили обстрелять Мелитополь.
Подтвержденная информация говорит о том, что система противовоздушной обороны российских подразделений успешно сработала, из-за чего удалось избежать ракетного удара, а в последствии – и самих жертв с пострадавшими.
Ранее Владимир Рогов, являясь главой запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией”, заявил, что в городе все же была серия взрывов.