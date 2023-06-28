Согласно данным, поступившим от оперативных служб Запорожской области, Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар в среду 28 июня. Об этом пишет KP.RU

Противовоздушная оборона Российской Федерации в полночь успешно отразила удар украинских ракет по городу Мелитополь Запорожской области, о чем сообщили местные оперативные службы. Там уточнили, что было около полпервого ночи, когда «укронацисты» решили обстрелять Мелитополь.

Подтвержденная информация говорит о том, что система противовоздушной обороны российских подразделений успешно сработала, из-за чего удалось избежать ракетного удара, а в последствии – и самих жертв с пострадавшими.

Ранее Владимир Рогов, являясь главой запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией”, заявил, что в городе все же была серия взрывов.