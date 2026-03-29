ПВО сбила ракету, а водители стояли в пробках: хроника одного дня на Дону

Ночь с 27 на 28 марта в Ростовской области выдалась тревожной. Жители региона получили оповещения о беспилотной опасности вечером, а ранним утром — о ракетной угрозе. Как выяснилось позже, силы противовоздушной обороны отработали в Чертковском и Шолоховском районах. Беспилотники были уничтожены, а ракета развалилась на фрагменты ещё в небе. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений, подробности уточняются.

Днём внимание жителей и гостей региона переключилось на трассу М-4 «Дон». На федеральной магистрали собрались заторы, общая протяжённость которых достигала десяти километров. Пробки фиксировались на нескольких участках: в районе 997–999-го километров, на отрезке 981–983-го, а также с 957-го по 952-й километр. Затруднения наблюдались и под Каменск-Шахтинским. К вечеру ситуация немного улучшилась, но заторы сохранялись на двух участках — с 953-го по 957-й километр (4 км) и с 998-го по 990-й (8 км).

Параллельно Ростовстат обнародовал свежие данные о ценах на продукты. За неделю, по состоянию на 23 марта, заметнее всего подорожали ингредиенты, необходимые для выпечки пасхального кулича. Куриные яйца поднялись в цене: десяток теперь стоит в среднем 107,11 рубля (неделей ранее — 105,67 рубля). Сливочное масло прибавило в цене 12,51 рубля — килограмм обойдётся в 1087,58 рубля. Сахар вырос до 65,07 рубля за килограмм, а пшеничная мука подорожала на 16 копеек — до 51,80 рубля.