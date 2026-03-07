«Очень плохая музыка»: русский мем украсил приглашение итальянского ФК «Монца»

Видео, призванное завлечь болельщиков на ближайшие домашние игры с «Палермо» и «Венецией», стремительно разлетелось по сети и дошло до адресата — российских пользователей, которые мгновенно опознали знакомые кадры.

В основе ролика — фрагмент репортажа с музыкальной вечеринки в Великом Новгороде. На кадрах молодой человек сначала с каменным лицом жалуется корреспонденту на плохую музыку и пустой танцпол, а через секунду уже самозабвенно отплясывает. В рунете этот контраст эмоций окрестили «очень плохая музыка», и мем благополучно жил своей жизнью, пока недавно не добрался до Апеннин.

Итальянцы переосмыслили сюжет по-своему. В версии «Монцы» герой пускается в пляс не от внезапной смены настроения, а от радости, узнав, что на футбол можно попасть всего за символическую сумму. Видео снабжено субтитрами, имитирующими диалог с корреспондентом, что добавляет происходящему абсурдного шарма.

В пресс-службе клуба признались, что приятно удивлены реакцией из России. Там пояснили, что мем давно прижился в Италии и часто используется в соцсетях для выделения необычных или сенсационных новостей.

К слову, поводов для радости у «Монцы» хватает и без мемов. Команда ведет борьбу за выход в элитный дивизион — Серию А, куда так стремятся все. И кто знает, может быть, тогда русский мем зазвучит на стадионах уже громче официальных гимнов.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске Мособласти обнаружили китайского блогера с забавным ником.