Пытался договориться с полицией: мигрант-нарушитель попался на даче взятки правоохранителям

В Нижневартовске 28-летний иностранец, задержанный за отсутствие обязательного медицинского заключения, предпринял роковую попытку решить проблему денежным способом. Об этом пишет ugra-news.ru .

После доставки в отдел полиции № 1 для оформления административного протокола по статье 18.11 КоАП РФ мужчина предложил начальнику подразделения взятку в размере 50 тысяч рублей. Полицейский действовал строго по инструкции — отказался от незаконного вознаграждения и незамедлительно доложил о противоправном предложении. В результате в отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Теперь вместо административного штрафа за нарушение миграционного законодательства иностранец помещен в Центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте до судебного решения.

