Пытавшегося захватить власть в Азербайджане экс-главу президентской администрации арестовали

Сабаильский районный суд Баку вынес решение о домашнем аресте бывшего главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева на четыре месяца, информирует местный информационный портал haqqin.

Мехтиев обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Ему вменяются в вину деяния, предусмотренные статьями 278, 274 и 193 УК РФ. Статья 278 касается насильственного захвата или удержания власти, а также насильственного изменения конституционного строя. Статья 274 касается государственной измены, а статья 193 — лжепредпринимательства.

Рамиз Мехтиев появился на свет 17 апреля 1938 года. С 1995 по 2019 годы он был главой администрации президента, а в период с 2019 по 2022 годы руководил Национальной академией наук Азербайджана.