Пытавшиеся проникнуть в Брянскую область диверсанты побросали оружие

Недалеко от села Подывотье, что в Брянской области, группировка украинских диверсантов пыталась проникнуть в регион. Об этом вечером понедельника, 4 сентября, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Севский район – приграничный. Его, по информации MASH, с самого утра обстреливали из минометов, а потом уже начался бой. По словам Богомаза, попытка проникновения диверсантов была пресечена сотрудниками ФСБ и пограничниками.

Кстати, диверсанты побросали и вооружение – среди которого не просто рации и взрывчатка, но и оружие иностранного производства – американские винтовки.