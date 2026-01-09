С 1 сентября 2026 года в России начнется поэтапное внедрение единого универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Инициатива реализуется Национальной системой платежных карт (НСПК) через Систему быстрых платежей (СБП) в соответствии с федеральным законом № 248-ФЗ, пишет РБК .

Главным отличием нового решения станет отказ от привязки QR-кода к конкретному банку-эквайеру. Торговой точке будет достаточно одного кода, сгенерированного НСПК, который можно будет отсканировать через любое банковское приложение, поддерживающее СБП. Это устранит текущую фрагментацию, когда предпринимателям приходится размещать несколько кодов для клиентов разных банков.

Законом установлен переходный период. Первыми к системе с 1 сентября 2026 года обязаны подключиться системно значимые кредитные организации и их клиенты с годовым оборотом свыше ₽120 млн. К 1 сентября 2028 года обязанность распространится на всех продавцов с выручкой от ₽20 млн, за исключением точек без стабильного интернета или с оборотом менее ₽5 млн.

Универсальный QR-код также станет ключевым инструментом для расчетов цифровым рублем. При оплате пользователь сможет выбрать привычный способ списания средств или перевод в цифровой валюте. НСПК заявляет, что при использовании нового кода сохранятся все программы лояльности и кешбэк от банков.

Ранее патриарх Кирилл заявил о том, что в России зарождается сверхцивилизация.