QR-код со скидкой оказался ловушкой: Шереметьево ответило на сообщения о новой схеме мошенников

В аэропорту Шереметьево опровергли информацию о мошенничествах с поддельными QR-кодами. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, подобных случаев там не фиксировали, передает Агентство городских новостей « Москва ».

Ранее СМИ со ссылкой на сенатора Артема Шейкина рассказали о новой схеме обмана в аэропортах: злоумышленники под видом сотрудников известных компаний предлагают пассажирам отсканировать QR-код якобы для скидки в Duty Free, получения бонусов или участия в акции. Код ведет на поддельный сайт, где требуется ввести телефон, данные карты, авторизоваться через портал госуслуг или банк, а иногда — установить приложение. После этого мошенники получают коды подтверждения и пытаются проникнуть в аккаунты.