Рабочая группа выявила подлог в документах по передаче Крыма в состав Украины во времена СССР

Все юридические правила того времени были нарушены самым грубейшим образом. Передача полуострова была совершена в обход конституций как самого Советского Союза, так и отдельных республик.

При переводе Крыма в состав Украинской СССР, президиум Верховного совета СССР сослался на документ, которого никогда не существовало, а именно на совместное представление президиумов УССР и РСФСР. При этом в архивах не найдено ни малейших следов данного документа. Об этом сообщил Сергей Трофимов, сопредседатель рабочей группы, которая рассматривает законность данного акта.

Его слова привели РИА Новости. Трофимов добавил, что вся процедура передачи не соответствовала установленным на тот момент правилам. В РСФСР должны были провести референдум, на котором бы жители Крыма высказали свое мнение. Но их никто и ни о чем не спросил.

«Каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было», - подчеркнул он.

Получается, что полуостров был введен в состав Украинской Советской Социалистической Республики незаконно, с грубейшим нарушением всех существовавших законов.