Рабочие МБУ «Городское хозяйство» в Красноармейске перешли на круглосуточный режим работы

В четверг, 15 февраля, на Городской округ Пушкинский с самого утра обрушился сильный снегопад. Коммунальные службы не теряли ни минуты, чтобы приступить к расчистке дорог.

В городе запланировали памятные торжества, приуроченные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие должно было состояться на Площади Победы. Чтобы не позволить погодным условиям изменить планы горожан, рабочие МБУ «Городское хозяйство» уже ночью вышли расчищать улицы, начав именно с площади.

К началу мероприятия уже вывезли более 150 кубометров снега. Оперативно решать проблему позволила командная работа дворников и спецтехники. К 10 часам утра площадь была готова к проведению памятной акции, но коммунальщики были вынуждены продолжить расчистку. Снег не прекращался.

Зная о приближающейся бури из прогнозов синоптиков, коммунальщики заранее подготовились и перешли на круглосуточный режим работы. Активные работы велись не только на центральной площади, но и в других районах. На протяжении всего дня 12 единиц техники и 25 рабочих очищали городские дороги, тротуары и дворы. Были задействованы самосвалы, большие и малые погрузчики, тракторы.

Напомним, общественный транспорт перешел на работу по фактическому расписанию из-за обильного снегопада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на организованность работы в муниципалитетах по уборке снега и призвал коммунальные и дорожные службы продолжить выполнять работу оперативно и качественно.