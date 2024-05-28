Рабочие места появятся в Шатуре после открытия новой швейной фабрики

В городском округе Шатура готовится к открытию новое швейное производство, где будут изготавливать форму для российских военнослужащих от гособоронзаказа и молодежную одежду. Предприятие заинтересовано в трудоустройстве специалистов и выпускников местного техникума.

«Эко-Текс» уже третий год выпускает продукцию для военных совместно с «Концерном «Калашников» в разных городах страны. Компания с высококачественной продукцией расширяется и наращивает темпы производства, в связи с чем решила открыться и в подмосковной Шатуре.

В преддверии открытия новой фабрики замглавы округа Александр Титов и Василий Косолапов провели встречу с гендиректором фабрики «Эко-Текс» Евгенией Щербининой, которая немного рассказала про работу предприятия.

«У нас будет работать швейный цех полного цикла - от раскроя до пошива и упаковки. В год планируется выпускать более трехсот тысяч изделий продукции. На фабрике будут шить всю необходимую одежду для бойцов российской армии - от нижнего белья до толстых теплых зимних курток», - рассказала гендиректор «Эко-Текс» Евгения Щербинина.

Новое место для производства откроют на месте старой швейной фабрики, которую подвергли капитальному ремонту. Были отремонтированы старые стены, заменена электропроводка, проведен ремонт кровли и многое другое. Готовится завоз и установка необходимого оборудования. Были налажены связи с компаниями-поставщиками. Запуск производства запланирован к концу июня текущего года.

Отмечается, что в связи с открытием новое предприятие готово взять на работу технологов, швей и других специалистов. Возможность попасть в «Эко-Текс» в качестве работников будет и у выпускников Шатурского энергетического техникума. Администрация округа выразила готовность помочь в поиске квалифицированных кадров.