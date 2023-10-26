Рабочие приступили к благоустройству территории областной детской больницы в Красногорске

Рабочие начали выполнять благоустройство территории вблизи областной детской больницы, которую возводят в Красногорске, сообщили в областном Минстрое. Работы проходят по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», их завершат в марте 2024 года.

«На площадке задействовано около 690 человек, используется специализированная техника. <…> Работы по благоустройству идут параллельно с фасадными работами и процессом внутри, где рабочие занимаются отделкой помещений, прокладывают инженерные коммуникации, ведут монтаж лифтового оборудования», — говорится в сообщении.

Новое медучреждение оснастят современным оборудованием мебелью, в нем предусмотрят игровые комнаты и прогулочную зону. Помощь будут оказывать как детям из Подмосковья, так и из прилегающих регионов. В больнице появятся консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных. Кроме того, предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев и парковка для машин.

Напомним, что камень в основание госпиталя в 2021 году заложили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампред правительства России Татьяна Голикова и хирург, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.