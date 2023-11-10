Рабочие приступили к установке окон новой поликлиники в Котельниках

Рабочие приступили к установке окон поликлиники для взрослых и детей, которая появится в микрорайоне Ковровый в Котельниках, сообщили в областном Минстрое. Строительство проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«На объекте более 70 рабочих и семь единиц техники, строители приступили к установке оконных блоков, также ведется кирпичная кладка перегородок, электромонтажные работы, устройство фасада и отделочные работы», — говорится в сообщении.

Новый объект здравоохранения будет рассчитан на 400 посещений в смену, его площадь составит 12,5 тысячи квадратных метров. В нем расположат педиатрическое и терапевтические отделения, клинико-диагностический центр, кабинеты функциональной диагностики и неотложной помощи, дневной стационар и другие отделения. Поликлинику также оснастят современным медоборудованием и мебелью, на территории рядом с ней обустроят парковочное пространство, площадки для детей и отдыха. Завершение работ запланировано на февраль 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.