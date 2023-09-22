Рабочие приступили к устройству фасада нового детсада в микрорайоне Катюшки в Лобне

Строители продолжают возводить новое дошкольное учреждение, рассчитанное на триста тридцать воспитанников, в микрорайоне Катюшки в подмосковной Лобне. При этом открытия дошкольного учреждения ждут и взрослые, и маленькие жители ЖК «Лобня-сити».

В Министерстве стройкомплекса Подмосковья отметили, что возведение объекта ведется в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета. На объекте задействовано более 40 рабочих и 4 единицы техники.

Ожидается, что в трехэтажном здании детского сада площадью пять тысяч квадратных метров разместят четырнадцать групп для детей от полутора до семи лет. При этом у каждой группы будет своя площадка с навесами, беседками, горками, качелями и песочницами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уж в эту пятница в Подмосковье стартует финал Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023».