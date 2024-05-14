Рабочие продолжают благоустраивать «Дубровицкий лес» в подмосковном Подольске

К июлю в лесопарке «Дубровицкий лес» в Подольске обустроят новые дорожки и установят детскую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Благоустраиваемая территория пользуется большой популярностью среди жителей. Благодаря программе «Парки в лесу» лесопарк станет более комфортным, безопасным и доступным для отдыха независимо от времени года. Во время первого этапа благоустройства мы оборудовали маршруты для катания на лыжах, велосипеде и пеших прогулок», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В настоящий момент идет благоустройство второй части «Дубровицкого леса». Слева от спортивных трасс обустроят дорожки со специальным покрытием. Их протяженность составит около девяти тысяч квадратных метров. Будет организована дополнительная парковка и увеличено количество камер видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство территории вокруг Южного озера в подмосковной Черноголовке завершится досрочно.