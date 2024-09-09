Рабочие продолжают работы по устройству новой детской поликлиники в ЖК «Бригантина»

В жилом комплексе «Бригантина» в городском округе Долгопрудный завершены основные работы по устройству инженерных систем в здании детской поликлиники. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что девелопер ГК «Гранель» возводит данное медицинское учреждение в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Проект поликлиники на 95 посещений в смену предусматривает три основные функциональные группы помещений.

Поликлиника сможет принимать детей — от грудного возраста до 18 лет. Застройщик полностью оснастит медицинское учреждение современным оборудованием и мебелью, после чего передаст объект в муниципальную собственность. Ожидается, что открытие состоится уже этой осенью.

Также на территории комплекса планируется построить новый корпус школы № 7 для 1500 учеников, еще два детских сада на 270 мест и взрослую поликлинику на 95 посещений в смену