Рабочие устроили массовую драку возле «Лахта-центра» в Петербурге
Фото: [©Александр Гальперин/РИА Новости]
Как минимум 12 человек задержаны полицией Санкт-Петербурга после массовой драки в Приморском районе Северной столицы неподалеку от «Лахта-центра».
В интернете разошлись кадры произошедшего. Из видео понятно, что большинство участников потасовки – рабочие. Об этом свидетельствует спецодежда со светоотражателями и летающие в кадре каски. Впрочем, дрались и люди в обычной одежде.
Один из таких мужчин при падении ударился головой об асфальт, ему потребовалась медицинская помощь.
Из-за чего возникло масштабное побоище, не сообщается.