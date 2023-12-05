Рабочие устроили массовую драку возле «Лахта-центра» в Петербурге

Как минимум 12 человек задержаны полицией Санкт-Петербурга после массовой драки в Приморском районе Северной столицы неподалеку от «Лахта-центра».

В интернете разошлись кадры произошедшего. Из видео понятно, что большинство участников потасовки – рабочие. Об этом свидетельствует спецодежда со светоотражателями и летающие в кадре каски. Впрочем, дрались и люди в обычной одежде.

Один из таких мужчин при падении ударился головой об асфальт, ему потребовалась медицинская помощь.

Из-за чего возникло масштабное побоище, не сообщается.