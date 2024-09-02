Рабочие завершают реконструкцию спорткомплекса «Орион» в Балашихе

В Балашихе в микрорайоне Железнодорожный завершается реконструкция спортивного комплекса «Орион», она проходит в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 150 рабочих и 15 единиц техники. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений, ведется монтаж кабельных линий под наружное освещение, работы по вентиляции и фасадные работы, проводится установка бордюров, благоустройство территории, асфальтирование дороги», — говорится в сообщении.

Стадион построили сотрудники Научно-исследовательского технологического института в 1959 году, уточнили в ведомстве. В нем есть два плавательных бассейна и спортзала, футбольное поле, легкоатлетические дорожки, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, а также хоккейная коробка. В рамках ремонта строители обновят его, сделают новое покрытие и футбольное поле и не только. После этого на стадионе смогут проводить федеральные и региональные соревнования.

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